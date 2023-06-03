Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçtu

Erzurum-Tortum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Tortum istikametine seyreden otomobil, Karagöbek Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı sürücüyü, sonra ambulans ile Erzurum’a sevk ettiler.