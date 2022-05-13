Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

Osmaniye’de otomobilin aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarından Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil iddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan N.G. idaresindeki 80 AYY 424 plakalı otomobili sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden N.G. aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü N.G. ile yanında yolcu olarak bulunan O.K. ve S.G. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yolda temizleme çalışması başlatılırken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(SKY-