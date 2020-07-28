Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala düştü: 2 yaralı
KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YAKLAŞIK 1 METRE YÜKSEKLİKTEN KANALA DÜŞTÜ. KAZADA OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİ, YARALI OLARAK KURTARILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen kazada 38 ADN 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Onur B. (31) ile Aykut T.’yi (31) bulunduğu yerden yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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