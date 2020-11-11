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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

ANTALYA’DA OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDE İLERLEDİĞİ SIRADA RAHATSIZLANAN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KALDIRIMA ÇARPT

Asayiş 11.11.2020, 14:11
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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Antalya’da otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Altındağ Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ES 157 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Otçu, seyir halinde ilerlediği esnada bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, önce seyir halinde ilerleyen önündeki otomobile iki kez arkadan hafif şekilde çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Otçu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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