Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti
ISPARTA’DA YÜKSEK ATEŞTEN DOLAYI EVDE RAHATSIZLANAN VE ARACIYLA HASTANEYE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN ADAM, YOLDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ. KRİZİN ETKİSİYLE YOLDAN ÇIKIP BİR EVİN BAHÇESİNE GİREREK DURABİLEN ADAM İÇİN YANINDA BULUNAN EŞİ SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ. OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ 47 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.
Isparta’da yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan ve aracıyla hastaneye gitmek üzere yola çıkan adam, yolda kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle yoldan çıkıp bir evin bahçesine girerek durabilen adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, bugün 02.30 sıralarında İstanbul yolu 102 cadde üzerinde meydana geldi. Barış Sun, evde yüksek ateş şikayeti yaşayınca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. 32 DG 199 plakalı aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren ve direksiyonun üzerine kapanıp aracın kontrolünü kaybeden Barış Sun, aracıyla bir evin bahçesine girerek durabildi. Araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Barış Sun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.
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