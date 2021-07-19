banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan eski kulüp başkanı öldü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizinin ardından otomobili ağaca çarpan eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti.

Asayiş 19.07.2021, 18:14
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan eski kulüp başkanı öldü
banner502

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizinin ardından otomobili ağaca çarpan eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisarspor’un Süper Lig’e yükselmesinden 2019 yılına kadar kulübün başkanlığını yapan Hüseyin Eryüksel, 45 ACU 421 plakalı aracıyla seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Hüseyin Eryüksel, kaza yerine gelen 112 Acil ambulansı ile hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen Eryüksel’in duran kalbi tekrar çalıştırılamadı. Vefatı özellikle spor camiasında büyük üzüntüye sebep olan Eryüksel’in 61 yaşında olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501