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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Samsun’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 30.05.2022, 19:18
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Samsun’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi Çetin Haydari Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim Olgun (57) 34 SFC 44 plakalı otomobiliyle memleketi Ordu’ya seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Aracını yol kenarına çekip el frenini de çeken Nedim Olgun’u fark eden vatandaşlar 112’ye haber verdi. Ambulansla Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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