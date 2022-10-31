Direksiyon başında fenalık geçiren İETT sürücüsü kaza yaptı

Avcılar metrobüs seferini yapan 76BA numaralı İETT aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yolculara bir şey olmazken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30’da Büyükçekmece Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece - Avcılar metrobüs seferini yapan 34 JL 2561 plakalı İETT aracının sürücüsünün direksiyon başında tansiyonu düşmesi sunucu, önce bir tane motosikletliye daha sonra kaldırımda bulunan ağaçlara ve uyarı levhasına çarptı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan İETT sürücüsü, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kontrolden çıkan İETT aracının motosikletliye çarptığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza sonrasında İETT sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan Yavuz Çubukçu, “Biz nasıl olduğunu görmedik ama bir anda deprem oldu sandık dışarı çıktığımızda otobüs ağaçları kopararak, kuaförün önünde durdu. Sürücü baygın bir şekilde otobüsün içinde yatıyordu, çıkarttık kalp masajı yaptık meğerse tansiyonu düşmüş. Ölen ya da yaralanan kimse yok” dedi.