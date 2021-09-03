banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Şanlıurfa’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonunda çıkartmayı başardı.

Asayiş 03.09.2021, 12:37
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Şanlıurfa’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonunda çıkartmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Sırrın Mahallesindeki köprülü kavşakta yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Araçtan çıkartılan sürücü, olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
31°
açık