banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Edanur ölmeden önce
Edanur ölmeden önce "Hakkımı yerde bırakmayın" demiş!
Provokatif yangın paylaşımı yapan 66 kişi hakkında işlem
Provokatif yangın paylaşımı yapan 66 kişi hakkında işlem
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'

Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalandığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.08.2021, 17:29
Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalandığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Erdem Ç.’nin kullandığı 06 FP 1448 plakalı Peugeot 301 marka/model otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil parçalara ayrıldı. Kazada, aynı aileden Huriye Ç. hayatını kaybederken, Erdem Ç. ve kızı Zeynep Ç. yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yorumlar (0)
26°
açık