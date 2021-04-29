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Dinlenme tesislerinde 4 bin Euro ile sır oldu

DÜZCE (İHA) – TEM otoyolu Gümüşova mevki’inde bulunan dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola veren Alzheimer hastası Naciye Özcan (67) 4 bin Euro parayla birlikte kayıplara karıştı. Kayıp kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Asayiş 29.04.2021, 17:39
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Dinlenme tesislerinde 4 bin Euro ile sır oldu

DÜZCE (İHA) – TEM otoyolu Gümüşova mevki’inde bulunan dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola veren Alzheimer hastası Naciye Özcan (67) 4 bin Euro parayla birlikte kayıplara karıştı. Kayıp kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay gece 02.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova mevki’inde bulunan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yurt dışında oturan Hüseyin ve Naciye Özcan çifti tatil için Türkiye’ye geldi. Ankara’da bulunan akrabalarını ziyaret eden Özcan çifti daha sonra İstanbul’da ki akrabalarını da ziyaret için yola çıktı. Düzce’ye varan Özcan çifti TEM otoyolu Gümüşova mevki’inde bulunan dinlenme tesisine girerek mola verdi. Hüseyin ve Naciye Özcan ihtiyaç gidermek için tesis içine girerek ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Tesis içindeki ihtiyaçlarını giderek Naciye Özcan, otomobile gitti daha sonra araçtan ayrılarak tesisin çıkışına doğru yaya olarak yürümeye başladı. Yanına seyahatte kullanılmak üzere ayrılan 4 bin Euro parayı da alan kadını bulamayan eşi Hüseyin Özcan durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kadının bulunması için çalışma başlattı. Diğer yandan yaşlı kadının araçtan inerek tırların arasından tesis çıkışına gittiği ve kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin aramalarının ardından kayıp kadın başka bir dinlenme tesisinde bulundu.
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