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Dinlenme tesisinde unutulan para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine teslim edildi

Bolu’da dinlenme tesisinde jandarma ekiplerinin bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine teslim edildi.

Asayiş 09.07.2022, 10:48
Dinlenme tesisinde unutulan para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine teslim edildi

Bolu’da dinlenme tesisinde jandarma ekiplerinin bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu’nda bulunan bir dinlenme tesisinde görevli olan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan bir çanta buldu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler R.T. isimli vatandaşa ulaştı. İçerisinde bin 500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, jandarma ekipleri tarafından R.T.’ye teslim edildi.

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