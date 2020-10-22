Dinlenme tesisi tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe atarak ölümüne neden oldu
BOLU’DA, TEM OTOYOLU ÜZERİNDE BULUNAN DİNLENME TESİSİNİN TUVALETİNDE BEBEĞİNİ DOĞURDUKTAN SONRA ÇÖPE BIRAKARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakarak ölümüne neden olan anne, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi önceki gün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.
Cani anne güvenlik kamerasıyla tespit edildi
Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını incelemedi. Ekipler, Erzurum’dan İstanbul’a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu’ya getirilen S.E., Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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