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Dini nikahlı kocası Ezgi’yi döverek öldürdü
Adana’da bir kişi, dini nikahlı eşini döverek öldürdü.
Asayiş 12.09.2022, 20:14
Adana’da bir kişi, dini nikahlı eşini döverek öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Ezgi Deler (25), dini nikahlı eşi R.S. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda R.S., eşini feci şekilde döverek evden ayrıldı. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde Ezgi Deler’i kanlar içerisinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Ezgi Deler’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan R.S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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