Dini nikahlı eşini sokak ortasında bıçakladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı dini nikahlı eşini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu öğrenilen S.Ö. (45) ve A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, A.P. yanında taşıdığı bıçakla S.Ö.’yü yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, A.P.’yi Çerkezköy’de yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.