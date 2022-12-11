Dinamitle balık avına çıktı, dinamit patlayınca eli bileğinden koptu

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 amatör balıkçı yasak olmasına rağmen dinamitle balık avına çıktı. Balık avlamaya çalışırken dinamitin patlaması nedeniyle bir balıkçının eli bileğinden koptu, ikisi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’a bağlı Mecidiye köyünde bulunan İbrice Limanı’na gelen E.K. (44), Ö.G. (40) ve K.K. (47) yasak olduğu halde dinamitle balık avına çıktı. Üzerine çıktığı kayalıklardan atmaya çalıştığı dinamit E.K.’nın elinde patladı. Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle E.K.’nın elinin bilek hizasından koptuğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.