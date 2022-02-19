’Dimyat’a giderken evdeki bulgurdan olmak’ atasözü gerçek oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gündüz vakti boş bir fabrikadan hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, bekçiye yakalanınca araçlarını bırakarak kaçtı. Bu durum ’Dimyat’a giderken evdeki bulgurdan olmak’ atasözünü akıllara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkent Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan kullanılmayan bir fabrikada meydana gelen olayda, 2 kişi ticari araç ile hırsızlık yapmak amacıyla fabrikaya geldi. Burada fabrikanın yanında bulunan ve müştemilat olarak kullanılan yerdeki malzemeleri araca yüklemeye başlayan şahısları bekçi fark etti. Bekçiyi görünce ne yapacaklarını şaşıran 2 kişi, yakalanmamak için araçlarını da bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, fabrikada inceleme yaptı. Olay yerinde bırakılan araç polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Ekipler kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.