Dilovası’ndaki köpek katliamıyla ilgili Başkan Hamza Şayir’den açıklama:

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek ölmesi sosyal medyada yankı oluşturmuştu. Konuya dair gerekli incelemelerin yapıldığını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çevrede yapılan inceleme sırasında bulunan bir su birikintisinden su numunesi alınmış ve laboratuvara gönderilmiştir. Olay mahalline bakan Jandarma Komutanlığı’na olayın faillerinin ortaya çıkarılması hususunda şikayette bulunulmuştur” dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan kırsal alanda zehirlenerek öldürüldüğü düşünülen sokak köpeklerinin sosyal medyaya düşen fotoğrafları yankı uyandırmıştı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye ekiplerince incelemelerin yapıldığını zehirlenen 11 hayvandan 3’ünün kurtarılıp 8’inin telef olduğunu belirtti. Şayir, olay yerindeki su birikintisinden alınan numunenin laboratuvar incelemesine gönderildiğini söyledi. Yaşanan hayvan katliamına tepki gösteren Başkan Şayir, sorumlu ya da sorumluların kolluk kuvvetleri tarafından bir an evvel tespit edilerek, gerekli cezayı alacaklarına inandıklarını ifade etti.

“Faillerin ortaya çıkarılması hususunda şikayette bulunulmuştur”

Konuyla ilgili ekiplerin gerekli incelemeyi yaptığını ve sebep olanların Jandarma Komutanlığı’na şikayet edildiğini belirten Başkan Şayir, “04 Aralık Pazar günü sokak hayvanları gönüllüsü Başak Hanım’ın bizlere yapmış olduğu şikayet üzerine belediyemiz veteriner hekimi Tayfun Belek ve ekibi; Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan sokak hayvanları beslenme noktalarına intikal etmiştir. Olay yerine gittiklerinde sokak hayvanı (köpek) zehirlenme vakası olduğu belirlenmiştir. Yapılan müdahalelerle 3 köpek kurtarılmış, maalesef 8 sokak köpeği kurtarılamamıştır. Kurtarılamayan köpeklerden biri hekimimiz ve ekibimizce alınarak otopsi amacıyla Pendik Hayvan Sağlığı Enstitüsü’ne götürülerek otopsi süreci başlatılmıştır. Olayla ilgili Orman ve Çevre Müdürlükleri bilgilendirilmiştir. Tespit tutanağı olay yerine gelen ekiplerce tanzim edilmiş, akabinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi verilmiştir. Çevrede yapılan inceleme sırasında bulunan bir su birikintisinden su numunesi alınmış ve laboratuvara gönderilmiştir. Olay mahalline bakan Jandarma Komutanlığı’na olayın faillerinin ortaya çıkarılması hususunda şikayette bulunulmuştur” diye konuştu.