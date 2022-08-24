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Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları ise bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 24.08.2022, 10:08
Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları ise bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi. Cevizlibağ’dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin için yere oturdu. Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı. Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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