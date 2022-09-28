Dilencinin bastonundan çıkan paralar şoke etti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir dilencinin bastonunun içinden çıkan kağıt paralar görenleri hayrete düşürdü.

Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde dilenen yaşlı bir dilenci, Bornova Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Zabıta aracına alınan dilencinin üzerinden para çıkmayınca ekipler, yanındaki bastonun şeklinden şüphelendi. İnceleyen başlayan ekipler, bastonun çıkarılıp takılabilir bölümleri olduğunu fark etti. Bastonun sökmeye başlayan ekipler, her bölümde sıkıştırılmış kağıt paralar olduğunu gördü. Bastonun içinden toplamda 700 TL tutarında para çıkarılırken, ekipler paralara el koydu. Yaşlı dilenciye ise idari işlem uygulandı.