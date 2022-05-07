Dilenci kadın hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

Aksaray’da evlerin kapılarını çalarak hem dilenen hem de evlerden hırsızlık yapan 2 kadın JASAT’ın takibiyle çaldıkları paralarla kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Harmandalı köyünde bir evden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızların izini sürdü. Ekipler, geniş çaplı çalışmayla kısa sürede şüphelilerin kimliğini tespit etti. Gülcan K. (31) ve Gülcan S. (23) isimli 2 kadının peşine düşen JASAT dedektifleri, hırsızlık olayının ardından 3 saatlik sürede kadınları köyden çıkmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Evden çalınan malzemeler 2 kadının üzerinde çıkarken, kadınlar sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 500 TL nakit para, 4 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 1 adet altın kolye ve bir torba içerisinde 2 bin 300 TL madeni para ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.