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Dilek Kaya’yı öldüren astsubaya ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve 6 yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya’yı öldüren erkek arkadaşı astsubay Yusuf Çalışkan, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Çalışkan’ın yargılama aşamasındaki tutumlarını da dikkate alarak kendisi hakkında indirim hükümlerini uygulamadı.

Asayiş 23.02.2022, 20:05
Dilek Kaya’yı öldüren astsubaya ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve 6 yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya’yı öldüren erkek arkadaşı astsubay Yusuf Çalışkan, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Çalışkan’ın yargılama aşamasındaki tutumlarını da dikkate alarak kendisi hakkında indirim hükümlerini uygulamadı.

Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Çalışkan hazır bulunurken, tekerlekli sandalyeyle Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Söz konusu olaya ilişkin savunma yapan sanık Çalışkan ifadesinde, "İddia makamının mütalaasına katılmıyorum. Mesaj içeriklerinde şiddet uyguladığım hiçbir konu bulunmuyor. Olaydan bir hafta önce Dilek benim evimde kalıyordu. Kendisini sevdiğim için aramızda kıskançlık oluyordu. Olay günü Dilek’in evinde yemek yedik film izledik. Aramızdaki kıskançlık yüzünden tavırlıydık. Sosyal medyada kızları eklediğim iddiasıyla tartışma yaşadık. Çok bağırıyordu. Sesini bastırmak için elini tuttum ve masaya vurdum. Eline ne geçtiyse fırlattı. Evden çıkmak istedim. Benim omuzumdan ve kolumdan tuttu. Silah ve telefon elimdeyken yere düştük. Ondan sonra Dilek kanlar içindeydi" dedi.

Hayatında hiçbir insana karşı şiddete yönelik eğiliminin olmadığını öne süren Çalışkan, "Yaşadığım olay bir kazadır. Hiçbir şekilde rahmetliyi öldürmeyi istemedim. Böyle bir şey varsa Allah beni cezaevinden ve cehennemden çıkarmasın. Kaderimin böyle olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim" şeklinde konuştu.

Maktulün annesi Hanım, kardeşi Mutlu ve ablası Songül Kaya ise sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme, sanık Çalışkan’a "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı. Kararın ardından duruşma salonundan çıkan maktulün yakınları fenalık geçirdi.

Adliye önünde gazetecilere kararı değerlendiren Mutlu Kaya, "Cani hakkettiği cezayı aldı. İnşallah kararı Yargıtay’da onar. Zaten ablam öldü ve gitti. Buradaki amacım bu karar tüm katledilen tüm kadınlara karşı uygulansın. Bu kararlar kadın cinayetlerine güç olur. Bana saldıran kişi hakkettiği cezayı almadı. Ablamın mahkemesini kazandık. Bundan sonra ki süreçte bana saldıran kişiye yeniden dava açacağım. Onun yeniden yargılanmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan Bilal, soruşturmanın başlangıcından bugün karar aşamasına gelene kadar Dilek Kaya’nın sanık tarafından “kasten” öldürüldüğünü belirttiklerini açıkladı. Tüm delillerin bunu doğruladığını aktaran Bilal, “Hukuka uygun bir karar verildi. Dosya içerisinde bulunan tüm deliler mahkeme tarafından hukuka uygun bir şekilde analiz edildi. Sanığın savunmalarına itibar edilmedi. Bu olayın bir kaz sonucu değil, kasten işlendiği sonucun vardılar. Yargılama aşamasındaki tutumlarını da dikkate alarak kendisi hakkında taktiri indirim hükümlerini uygulamadılar. Bu bizim önemle üzerinde durduğumuz bir husustu” diye konuştu

Olay

Merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020’de TOKİ sosyal konutlardaki evinde Dilek Kaya (35) ile erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan (29) arasında çıkan tartışma sonucu Kaya tabancayla vurularak öldürülmüştü.

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