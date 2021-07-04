Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kamerada

Sakarya’da haziran ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı görüldü.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına haziran ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Görüntülerde Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na doğru seyir halinde olan otomobil ile Bağlar Caddesi istikametinden Serdivan Caddesi’ne doğru ilerlemekte olan otomobilin çarpışması yer aldı. İkinci görüntüde ise Serdivan ilçesi Aralık Caddesi üzerinde seyir halinde olan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direği ile yön tabelasına çarparak durabildi. Diğer bir görüntüde de, sürücünün hızla indiği aracına geri dönüp bindiği ve aniden yola çıktığı anda panelvan bir araç ile çarpıştığı anlar görüldü.