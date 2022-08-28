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Dikkatsiz sürücüler kavşakta kafa kafaya çarpıştı
Erzurum’da kavşağa dikkatsiz giren sürücüler kafa kafaya çarpıştı.
Asayiş 28.08.2022, 00:24
Erzurum’da kavşağa dikkatsiz giren sürücüler kafa kafaya çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 23.00 sıralarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi kavşağında meydana gelen kazada dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu.
Üniversite istikametinden Havuzbaşı istikametine gelen otomobil ile kavşaktan dönen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla beraber Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri hafif yaralılara müdahale etti.
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