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Dikili’de su damacanası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde su damacanası yüklü kamyon hızını alamayarak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.05.2021, 13:13
Dikili’de su damacanası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde su damacanası yüklü kamyon hızını alamayarak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili-Çandarlı yolu Kadımerası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu K. idaresindeki 34 DEN 495 plakalı kamyon, sürücü karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarına devrildi. Kazada aracın şoförü Yolcu K. ve arkadaşı Ramazan E. yaralandı. Ambulansın gelmesiyle yaralılar, Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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