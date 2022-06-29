banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dikili’de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde, motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 29.06.2022, 11:16
Dikili’de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde, motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çandarlı’dan Dikili istikametine giden Uzay Kabayel (28) yönetimindeki plakasız motosiklet, İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 07 HRD 50 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Uzay Kabayel, olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Mertcan B. ise ağır yaralandı. Yaralı Mertcan B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bergama Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu