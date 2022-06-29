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Dik yamaçta mahsur kalan çocukları polisler kurtardı
Niğde’de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.
Asayiş 29.06.2022, 14:54
Niğde’de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.
Yukarı Kayabaşı Mahallesi Millet Bahçesi inşaat alanı yakınında oynayan çocuklar dik yamaçta mahsur kaldı. Aşağı dik olan yamaçta mahsur kalan 3 çocuktan birisi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yardım edemeyince durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yamaca inerek çocukları kurtardı.
Birbirine sarılarak ağlayan çocuklara polisler şefkat göstererek evlerine bıraktı.