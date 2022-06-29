banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Dik yamaçta mahsur kalan çocukları polisler kurtardı

Niğde’de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.

Asayiş 29.06.2022, 14:54
Dik yamaçta mahsur kalan çocukları polisler kurtardı

Niğde’de dik yamaçta mahsur kalan çocuklar polisler tarafından kurtarıldı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Millet Bahçesi inşaat alanı yakınında oynayan çocuklar dik yamaçta mahsur kaldı. Aşağı dik olan yamaçta mahsur kalan 3 çocuktan birisi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yardım edemeyince durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yamaca inerek çocukları kurtardı.

Birbirine sarılarak ağlayan çocuklara polisler şefkat göstererek evlerine bıraktı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu