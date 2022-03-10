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Dik otomobili görenler şaşkına döndü
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.
Asayiş 10.03.2022, 16:58
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki boşluğa düşerek dik durdu.
Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Çukurbalcı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına uçtu. Dik vaziyette kalan otomobili, yoldan geçen sürücüler şaşkınlıkla izledi.
Kar yağışının hakim olduğu bölgede, ekiplerin çalışmaları da sürüyor.