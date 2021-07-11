banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!

Digor’da kaybolan kız bulundu

Digor ilçesinde önceki gün kaybolan engelli kız çocuğu buğday ambarında bulundu.

Asayiş 11.07.2021, 15:58
Digor’da kaybolan kız bulundu
banner502

Digor ilçesinde önceki gün kaybolan engelli kız çocuğu buğday ambarında bulundu.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Hisarönü köyünde dün akşamdan beri haber alınmayan A.Ö. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, Hisarönü köyünde arama başlattı.

Arama çalışmalarını köyde yoğunlaştıran AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada A.Ö.’yü buğday ambarında buldu. Genel sağlık durumu iyi olan Ö.A. ailesine teslim edildi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501