Didim’de kaza: 1 ölü

Aydın’ın Didim ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Altınkum Mahallesi Yeşilkent Bölgesi İnönü Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 09 ADG 057 plakalı otomobil, Mehmet Sarı’nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Sarı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Sarı’nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.