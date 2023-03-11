Didim’de göçmenlerin olduğu lastik bot battı: 3 ölü

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 1’i çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada 1’i hamile olduğu öğrenilen 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, su alması sebebiyle Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, ihbar üzerine bölgeye 1 gemi ve 2 sahil güvenlik botu sevk etti. Kısa sürede verilen koordinata giden ekipler, 1’i çocuk 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Botta olduğu öğrenilen 21 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, 1’i hamile 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 1’i hamile 3 göçmenin cansız bedeni ise Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.