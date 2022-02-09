Didim’de filmleri aratmayan operasyon

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çatı katından kaçmaya çalışırken, kaçma ve yakalanma anları ise komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Efeler Mahallesi’nde bir siteye baskın gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin kapıya geldiğini gören 3 şüpheli kaldıkları sitenin çatı katına kaçtı. Çatı katında yaşanan koşuşturmacanın ardından şüpheliler merdiven boşluklarına atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada Jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyon ve şüphelilerin kaçma anı ise sitede yaşayan yabancı uyruklu bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kayıt esnasında yabancı uyruklu şahsın şüphelilerin kaçtığını ise ekiplere seslenerek haber verdiği de duyuldu.

Evde uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramada 52 gram kristal, 10 gram kubar esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu aparatları ile 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

4 ayrı suçtan araması olan şahıs yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden R.B.’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken, diğer şüpheliler M.M.S ve H.T ise ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ve 6136 SKM suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.