Didim’de 75 göçmen yakalandı

Aydının Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma planları yapan 75 göçmen iki ayrı işletmede yakalanırken olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Fevzipaşa Mahallesindeki bir işletmede yapılan denetimde 26 Suriye, 9 Irak, 4 İran ve 12 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 51 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan 51 göçmenin içerisinde bir engelli şahsın da olduğu görüldü.

Konuyla ilgili olarak Y.E.K. adlı şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi.

Diğer olayda ise yapılan ihbarla Altınkum Mahallesindeki bir işletmeye denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, aralarında bebeklerin de olduğu 24 Kongo uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan M.M ve G.D. isimli şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi. Göçmenlerin Didim emniyetindeki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.