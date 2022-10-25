Didim’de 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince geri itilen 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Tekağaç mevkiinde içerisinde Ege Denizi’ne açılan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 23 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri geri itti. Göçmenleri fark eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bottaki düzensiz göçmenleri kurtardı. Aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı toplam 23 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı. Karaya çıkartılan göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.