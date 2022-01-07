Dicle Üniversitesi’nde terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı

Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirlenen, aralarında avukat ve doktorun da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Aydın Erdem Özgür Öğrenci Derneği’nin (AYDIN-DER) kurucularına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1’i avukat, 1’i doktor, 1’i müteahhit olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Dernekte ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yasaklı kitaplar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.