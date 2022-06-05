Dicle Nehri’ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne giren lise öğrencisi 4 arkadaştan 3’ü boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencisi 4 arkadaştan Enes Can, Osman Yetişgin ve Yunus Vural akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran diğer öğrenci çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, kıyı arama kurtarma çalışmaları için ANDA arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra su yüzeyine çıkan gençler vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. 3 arkadaş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Balta, balık tuttukları sırada saat 12.05’te bir kişinin bağırma sesini duyduklarını söyledi. Gittiklerinde 3 arkadaşın suyun ortasında birbirine sarılmış vaziyette olduğunu belirten Balta, “Bir baktık dibe battılar bir daha göremedik. Diğer arkadaşı çıkartıp yanıma getirdik. Okulda okuyorlarmış, öğrencilermiş. Gençlerin sesi geliyordu” dedi.