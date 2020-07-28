Dicle Nehri’nde kaybolan adamı arama çalışması sürüyor
YURT DIŞINDAN BAYRAM TATİLİ İÇİN GELDİĞİ ŞIRNAK’TA ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE CİZRE’DEN GEÇEN DİCLE NEHRİNE SERİNLEMEK AMACI İLE GİREN VE AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLAN 60 YAŞINDAKİ RAMAZAN YAĞBASAN’I ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.(ABİDİN YEL/ŞIRNAK-İHA)
Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde kaybolan 60 yaşındaki Ramazan Yağbasan’ı arama çalışması devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, İdil’in Sulak köyünde ikamet eden Ramazan Yağbasan (60),26 Temmuz’da Kurtuluş Köyü Çeme Zeytin Mevkiinde dört arkadaşı ile birlikte serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir müddet nehirde yüzen ve arkadaşları tarafından kurtarılmaya çalışan Yağbasan, arkadaşlarının gözleri önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu.
Yağbasan’ı bulmak için jandarma, itfaiye, AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Cizre Belediyesi su altı dalgıç ekipleri seferber edildi. Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına rağmen Ramazan Yağbasan’a hala ulaşılamadı. Yağbasan’ı arama çalışması sürüyor.
Yağbasan’ın ailesi ve yakınları da Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.
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