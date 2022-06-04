banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti

Dicle Nehrinde boğulan çocuk, gözyaşları arasında defnedildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün için girdiği Dicle Nehrinden cansız bedeni çıkarılan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 04.06.2022, 20:36
Dicle Nehrinde boğulan çocuk, gözyaşları arasında defnedildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün için girdiği Dicle Nehrinden cansız bedeni çıkarılan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cizre’de dün meydana gelen olayda akrabası İdris Pütrü ile girdiği nehirde akıntıda kaybolan ve akşam saatlerinde dalgıçlar tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan 13 yaşındaki Zekeriya Negiz’in cenazesi Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Negiz’in cenazesi Hastane Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında defnedildi. Negiz ailesi defin sonrası vatandaşların çocuklarına sahip çıkmasını ve özellikle de çocuklarını Dicle Nehrinden uzak tutmalarını istedi.

Yorumlar (0)
21°
açık