Dicle Nehrinde acı bekleyiş sürüyor, tüm ekipler seferber

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Alipaşa mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri’ne serinlemek amacıyla giren 10 yaşındaki çocuğun suda kaybolduğu ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Alipaşa mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki Ahmet D., aniden gözden kayboldu. Ahmet’in suda kaybolduğunu görenler çevredekilerden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir çocuğun Dicle Nehrine düştüğü ihbarı üzerine Diyarbakır İl AFAD müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, AFAD dalgıç ekipleri, Polis Arama Kurtarma dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma dalgıçları ile ANDA arama kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına hem kıyıda hem de su altında aramalar devam ediyor.