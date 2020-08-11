Dicle ilçesinde kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 12’nci gününde
DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE BAYRAM MİSAFİRLİĞİNE GELDİKLERİ EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN KAYBOLAN 4 YAŞINDAKİ MİRAÇ’I ARAMA ÇALIŞMALARI 12’İNCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 12’nci gününde sürüyor. Arama, çalışması kapsamında sarı bir hat çizilerek çizilen bölge ekiplerce aranıyor.
Kurban Bayramının 1’inci gününde ailesi ile Diyarbakır’dan Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, arama kurtarma ekipleri bugün de dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti. Çalışma yapılan alan ise sarı hatla işaretlenerek ekiplerce taranıyor.
Miraç’ın ailesi ise köyde bekleyişi sürdürürken, 12’nci gündür gelecek olan bir haber için umutla bekliyor.
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