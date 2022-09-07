DİAYDER’deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin davaya başlandı

Terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) topladığı bağış paralarının dernek kasasında olmaması ve harcama belgelerinin ibraz edilmemesine ilişkin 3 sanık, hakim karşısına çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER’e yapılan denetimde derneğe ait 2009 yılı evrak kayıt ve işletme hesabı defterlerinde tutulması gereken kayıtların tutulmaması sebebiyle aralarında Ekrem Baran’ın da bulunduğu 3 sanık hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet" ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sanıkların yargılanmasına başlandı. Farklı bir suçtan tutuklu sanık Ekrem Baran, Bakırköy Adalet Sarayı 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkemede, tutuksuz sanık Rıza Oğur hazır bulunurken, tutuksuz sanık Mehmet Şimşek ise duruşmaya katılmadı.

Ekrem Baran iddiaları reddetti

SEGBİS’le bağlanan tutuklu sanık Ekrem Baran, mahkemedeki savunmasında, ”Ben o dönemde dernekte başkan ya da sayman olarak görevli değildim. 2016’dan sonra dernek başkanlığını yürüttüm. 2016’dan sonra evrak eksikliği kaybı şeklindeki iddia hakkında da bilgim yoktur. Cezaevinde olmasaydım bu evrakları bulabilirdim. Türkçeyi sonradan öğrenen bir kişi olarak, defter kayıtlarının tutulmasında zorluk yaşayacağım mahkemece nazara alınmalıdır. Şayet bilirkişi atanırsa gelir ve giderlerin tespit edilerek herhangi bir açık olmayacağı tespit edilebilir. O dönemde hatırladığım kadarıyla Rıza Oğur saymandı. Defter kayıt tutma işlerini sayman yerine getirirdi. Muhasebecimiz vardı, ismi İrfan’dı. Derneklerde defterlerin kayıtları evrak tanzim işini sayman yerine getiriyordu. Ancak biz muhasebeciyi bu işleri düzgün yapması için tuttuk, bir sorun olursa bizi uyarması gerekirdi" dedi. İddianamede geçen gelir gider işlemleri hakkında sayman ve muhasebecinin kendisini bilgilendirdiğini anlatan Baran, "Ancak açıkçası herhangi bir eksik olup olmadığı hakkında benim bilgim yoktur. İşler bu şekilde yürüyordu. Mahkemenizce beraatıma karar verilmesini talep ederim” dedi. Duruşma, iki sanığın savunmasının bir sonraki celsede alınması için ertelendi.

İddianameden

Sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur’un, DİAYDER isimli kurulun başkan ve üyeleri oldukları belirtildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği müfettişleri tarafından yapılan denetimde, derneğe ait 2009 yılı evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmaması sebebiyle Dernekler Kanunu’nun ihlal edildiği aktarıldı. Dernek tarafından toplam 129 bin 150 TL gelir elde edilmesine rağmen, bu gelire karşılık toplamda belgesi bulunan toplam 10 bin 700 TL gider kaydı yapıldığı da aktarıldı. Bir sonraki yıla devredilen kasa mevcudu kaydedilen gider toplamının 130 bin 45 TL olduğu, ancak belgesi olan giderler düşüldükten sonra kalan 104 bin 376 TL’lik gider kalemine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilemediği de açıklandı. Sanıklar, ifadelerinde gider kalemine ilişkin bir sorumlulukları olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur’un ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.