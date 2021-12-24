DİAYDER üyelerine hapis istemi

PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, DİAYDER’in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan şahısların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdiklerinin tanık beyanları ve görüşmeler doğrultusunda tespit edildiği aktarıldı.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, 23 kişi ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede yer alan şüpheli ifadesinde, “İBB bünyesinde gassal olarak çalışıyorum, yaklaşık 5 bin TL civarı maaş almaktayım. DİAYDER üyesiyim. Yaklaşık 1 yıl süresince bu derneğe maaşımdan yardımda bulundum, gönderdiğim zamanlarda iki bin, üç bin TL civarında yardımda bulunurdum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

“Usulsüzlük yaptıklarını düşünerek istifa ettim”

Başka bir şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, “Derneğe ayda bir gitmeye başladım. Bu hutbelerin Diyanet’in hutbelerinin olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bu hutbeler Kürtçe, Arapça ve Türkçe olarak okunurdu. DİAYDER’in Demokratik İslam Kongresi (DİK) ile ilişki kurması dolayısıyla siyasete bulaşmasından rahatsız oldum. T.Ö. ile yapmış olduğum görüşmede, dernek içerisinde birtakım sahtekarlıklar döndüğünü söyledim. Buradaki usulsüzlükten kastım, derneğin kurumlarında çalışan üyelerinden birtakım paralar aldığını dernekte sağdan soldan duydum. DİAYDER yönetimini şikayet edeceğimi söylemiştin. Bunun nedeni, beni DİAYDER aracılığı ile İBB’ye gassal olarak almamalarıdır. DİAYDER yöneticileri Rıza Oğur, Ekrem Baran ve Ekrem Karabay isimli şahıslar başta olmak üzere İBB’ye kendi adamlarını alarak usulsüzlük yapmalarıdır. Yaptığım görüşmelerde Kürdistan Devletinin kurulması durumunda Yönetici Ekrem Baran’ın Kürt Diyanet İşleri Başkanı olacaktı şeklindeki söylemine sinirlendiğimden dolayı kurdum. DİAYDER yöneticileri tarafından İBB’ye gassal olarak kendi yakınlarını almaları nedeni ile usulsüzlük yaptıklarını düşünerek gittim ve istifa dilekçemi verdim” denildi.

İBB’nin yardım kartlarının değer ailelerine verildiği öne sürüldü

İddianamede, DİAYDER’in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan şahısların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdiklerinin tanık beyanları ve görüşmeler doğrultusunda tespit edildiği aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından değer ailelerine dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi.

Ailelerin örgütsel bağlarının diri tutulmaya çalışıldığı iddia edildi

İddianamede, Ramazan ayı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DİAYDER’e verilen alışveriş kartlarının şüpheli Ekrem Baran tarafından dağıtılması amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi hususunun yer aldığı, söz konusu kartların dağıtılacağı şahıslar arasında değer ailelerinin de bulunduğu kaydedildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün değer ailesi kavramına önem verdiğinin anlatıldığı iddianamede, örgütün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken ölen örgüt mensupları ile faaliyet yürütmeye devam eden örgüt mensuplarının ailelerinin örgüte olan bağlılıklarının azalmaması amacıyla yapı içerisinde sürekli olarak desteklenmesi, ziyaret edilmesi ve bu hali ile silahlı kanadın temelini oluşturan örgüt mensuplarının aile yapısı itibariyle de bağların örgütsel anlamda diri tutulmasının amaçlandığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.