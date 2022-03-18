banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...

DİAYDER davasında mahkemeden 2 İBB çalışanına suç duyurusu

PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanına ihbarda bulunulmasına karar verirken, 2 sanığın da tahliyesine hükmetti.

Asayiş 18.03.2022, 16:18
DİAYDER davasında mahkemeden 2 İBB çalışanına suç duyurusu

PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanına ihbarda bulunulmasına karar verirken, 2 sanığın da tahliyesine hükmetti.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 23 sanığın 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Ekrem Baran’ın da olduğu bazı tutuklu sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"Ekrem Baran’ın bir başvurusu olmuş, sonuç alamamış"

Duruşmada tanıklık yapan Nilüfer Taşkın, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na bağlı çalıştığını söyleyerek, "Benim görevim gelen talepleri, belediyenin imkan ve sorumlulukları dahilinde çözmektir. İstanbul’daki bütün ibadethanelerden gelen taleplere çözüm üretmeye çalışıyorum. Pandemiyle birlikte dayanışma ile ilgili talepler de arttı. Bu çerçevede yardım talepleri geldiğinde, ilgili birimlere yöneltme durumum oldu. Ekrem Baran’la da bu çerçevede görüştüm. Ekrem Baran’ın bir başvurusu olmuş, sonuç alamamış. Ben de sosyal hizmetlere bunu aktardım. Onlardan gelen notları da Ekrem beye aktardım. Ekrem Baran’la sadece bu konuyla ilgili görüştüm, iletişim konusunda aracı oldum. Belli bir miktar yardım yapılabileceğine dair bilgi gelmişti, yaklaşık 300 küsür sosyal yardım ve gıda desteği bilgisi gelmişti, bunu aktardım. Gerisini Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yürüttü. Orada bütün başvuru yapan herkese yardım yapılamamış, bazı teknik aksaklıklar yaşanınca sanıyorum Ekrem Baran bir sitem etmiş. Biz yaklaşık 400 - 500 civarında diyanete bağlı da olmayan, kiliseler gibi bunların tamamından gelen taleplere cevap veriyoruz" dedi.

"DİAYDER veya başka bir kurumun bizden yardım alması yasak’’

O dönem İBB Sosyal Hizmetler Başkanı olduğunu belirten tanık Yavuz Saltık ise, yardım ederken kriterlerinin olduklarını söyleyerek, "Bir yardım yönetmeliğimiz vardır, 2 tane de sınırımız. Bunlar muhtaçlık ve açlık sınırı. Gittiğimiz her aileye sosyal incelemelerde bulunuruz, evi, arabası var mı diye. Görürüz ki muhtaçlık kriterinin üzerinde, ona yardım edilemez. O dönem 560 lira olan sınırın altındaysa yardım edilirdi. Yardım için başvuranlar incelenir, İBB’ye ait bir yardım kartı var. Anlaşmalı olduğumuz 9 marketten alışveriş yapabilirler. Bu karttan para çekilemez. Bu karta puan yüklenir. Bu puan yoksulluk boyutuna göre verilir. Resmi olarak İBB bu kart üzerinden yardım yapabilir, başka şekilde yapamaz. DİAYDER veya başka bir kurumun bizden yardım alması yasak. İnanç gruplarıyla temaslarımız oluyor. İşin doğal akışı içinde tanışmalar oluyor. Kimseyle doğrudan DİAYDER’E yardım ile ilgili bir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.

Dinlenen tanıklara suç duyurusu

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık’ın, DİAYDER Başkanı olan tutuklu sanık Ekrem Baran ile telefon görüşmeleri olduğu, telefon içeriklerinin sosyal yardımların yönlendirilmesi konusunda olduğu gerekçeleriyle haklarında ihbarda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Heyet, ayrıca tutuklu 2 sanık Aydın Ayhan ve Mehmet İnan’ın tahliyesine karar verirken, sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti. 2 sanığın adli kontrol şartının kaldırılmasına ve 2 sanığın adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme, aralarında DİAYDER başkanı Ekrem Baran’ında bulunduğu 4 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, DİAYDER’in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan şahısların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdiklerinin tanık beyanları ve görüşmeler doğrultusunda tespit edildiği aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından ailelere dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi. İddianamede, Ramazan ayı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DİAYDER’e verilen alışveriş kartlarının şüpheli Ekrem Baran tarafından dağıtılması amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi hususunun yer aldığı, söz konusu kartların dağıtılacağı şahıslar arasında değer ailelerinin de bulunduğu kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19