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DİAYDER davasında İBB’den belgeler istenecek

PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme, İBB başkanlığına müzekkere yazılarak dağıtılan yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığı gibi hususların araştırılarak buna ilişkin tüm evrakların istenilmesine hükmetti.

Asayiş 13.05.2022, 17:09
DİAYDER davasında İBB’den belgeler istenecek

PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada mahkeme, İBB başkanlığına müzekkere yazılarak dağıtılan yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığı gibi hususların araştırılarak buna ilişkin tüm evrakların istenilmesine hükmetti.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 23 sanığın 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Fuat Hatip, Ekrem Baran, Hafit Tunç ve Mehmet Emin Aslan ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada mahkeme Başkanı, 5 sanık hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirildiğini belirterek sanıklara ek savunma hakkı verdi.

‘’Herhangi bir örgütle bağlantımız yoktur’’

Birleştirilen dosyalar çerçevesinde savunma yapan tutuklu sanık Ekrem Baran, ‘’Ben din alimiyim, herhangi bir örgütle bağlantımız yoktur. Herhangi bir illegal örgütün savunuculuğunu yaptığımız iddiasını kabul etmiyorum. İddianamede ‘açlık grevi’ diye bahsedilen konu oruçtur. Türkiye’de süren çatışma ortamının son bulması için oruç tuttuk, bunda bir suç unsuru yoktur. IŞİD terör örgütünün saldırdığı Müslüman Kürtler’e yönelik yaptığımız açıklamaların suç unsuru olarak gösterilmesi de kabul edilebilir değildir. Hiçbir zaman şiddeti teşvik etmedik, aksine uyuşturucuya, hırsızlığa karşı mücadele ettik. Bunları yaptığımızdan dolayı şu an burada olmayı anlayamıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme Başkanı, sanık Ekrem Baran’a telefonunda ele geçirilen ‘İBB Sultan’ olarak yazılı telefon yazışmalarının tamamının ve buna ilişkin tutulan 272 kişilik listenin dosyaya gönderildiğini belirterek liste içinde çok sayıda örgüt üyesi olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Sanık Ekrem Baran ise "O isimlerin hiçbirini tanımıyorum. İhtiyaç sahibi insanların isimleri vardı, hatta ben 100 liralık yardım kartı gönderdikleri için ’İmamoğlu kendi propagandasını mı yapıyor, 1 kilo et bile gelmiyor bu kartla’ diyerek serzenişte bulunmuştum. Bizim lehimize olan bu konuşmalara hiç yer verilmemiş" şeklinde konuştu.

Duruşmada savunma yapan sanık Rıza Oğur ise suçlamaların mesnetsiz olduğunu söyleyerek, "Suç oluşturacak bir eylemde bulunmadım. Derneğimiz hiçbir zaman İBB’den yardım almadı. Derneğimiz yardıma muhtaçlar için zaman zaman kurumlarla irtibat sağladı, bunlardan biri de İBB’dir. Derneğimiz burada yardım için aracı durumdadır" ifadelerini kullandı.

‘’Ben gerçekten yardıma muhtaçken başkasına yardım etmem olanaksızdır’’

Tutuklu sanık Mehmet Emin Arslan ise savunmasında ‘’Ben gerçekten yardıma muhtaçken başkasına yardım etmem olanaksızdır ve söz konusu değildir. Benim adıma açılmış 10’dan fazla icra davası varken ve borçlu bir durumdayken yardım etmem mümkün değil. Mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmamı talep ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 2 sanık hakkında ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Tüm evrakların istenilmesine hükmedildi

Mahkeme heyeti, sanık Ekrem Baran’ın ’İBB Sultan’ isimli kişiyle olan yazışmaları ve ses kayıtları ile çözüm tutanaklarının istenmesine ve ’İBB Sultan’ isimli kişinin kimlik bilgilerinin istenmesi için BTK’ya yazı yazılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, İBB Başkanlığına müzekkere yazılarak belediye tarafından dağıtılan yardımların herhangi bir sisteme kayıtlı olup olmadığı, sistem dışı veya elden yardım dağıtım imkanının bulunup bulunmadığını ve yapılan dağıtımlarda buna dair bir kayıt bulunmadığının araştırılarak buna ilişkin tüm evrakların istenilmesine karar verdi.

Sanıklar Aydın Ayhan ile Mehmet İnan’ın haklarında ’belirlenen yere başvurma’ şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, sanık Ekrem Baran’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, DİAYDER’in referansı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne işe alınan örgüt üyesi ve sempatizan şahısların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdiklerinin tanık beyanları ve görüşmeler doğrultusunda tespit edildiği aktarıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından ailelere dağıtıldığına ilişkin tespit yapıldığı belirtildi. İddianamede, Ramazan ayı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından DİAYDER’e verilen alışveriş kartlarının şüpheli Ekrem Baran tarafından dağıtılması amacıyla Avrupa ve Anadolu yakasında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi hususunun yer aldığı, söz konusu kartların dağıtılacağı şahıslar arasında değer ailelerinin de bulunduğu kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 3,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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