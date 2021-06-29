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DHKP/C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şahıs, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., isimli şahıs Türkiye’ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Asayiş 29.06.2021, 14:29
Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., isimli şahıs Türkiye’ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan S.Ö., Doha’dan İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’ndan yurda giriş yapmak isteyen S.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Savcılığa sevk edilen S.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.