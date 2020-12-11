DHA muhabirine yumruk: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaşındaki Süleyman Satılmış ve arkadaşı mahalle bekçilerine zorluk çıkarıp, kendilerini görüntüleyen DHA muhabirine saldırdı. 20 yaşındaki genç 'Ben boksorüm' diyerek DHA muhabiri Mehmet İnan'a attığı yumrukla burnunun kırdı. İnan ne olduğunu anlayamadan yere yığılırken, o anlar da saniye saniye kayıt altındaydı. Baygınlık geçiren DHA muhabiri, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise gözaltına alındı.
Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde dün akşam 23.30 sıralarında şoke eden bir olay yaşandı. Türkiye genelinde 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanması üzerine devriye gezen mahalle bekçileri, yasağa uymayan 3 gençle karşılaştı. Gençlere kimlik kontrolü yapan bekçiler, yaşları 17,18 ve 20 arasında değişen 3 gence ceza yazılması için polise ekiplerine haber verdi.
Doğan Haber Ajansı muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de bu anları görüntüleip haberleştirmek için oradaydı.
Gençler bu sırada mahalle bekçilerine mukamevet gösterip taşkınlık çıkararak muhabirlere saldırdı. Grubun içindeki 20 yaşındaki Süleyman Satılmış isimli genç, ben boksörüm diyerek DHA muhabirine yumruk attı.
Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, “Ben boksörüm” diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
YUMRUK ATILAN MUHABİR BAYILDI
İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı.
İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.
Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos Polis Merkezi’ne götürüldü.
Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı.
Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış’ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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