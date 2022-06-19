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Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Asayiş 19.06.2022, 11:23
Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi Ömür Sitesi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.

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