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Devrilme riski olan otomobilini kurtarmak için üzerine çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir sürücü devrilme tehlikesi geçiren aracının üzerine çıktı. Devrilmek üzere olan otomobili itfaiye ekipleri kurtardı.

Asayiş 07.10.2021, 18:12
Devrilme riski olan otomobilini kurtarmak için üzerine çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir sürücü devrilme tehlikesi geçiren aracının üzerine çıktı. Devrilmek üzere olan otomobili itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kırantepe mevkiinde kontrolden çıkan A.Ş. idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan hendeğe devrilmek üzereyken durdu. Otomobilden inen sürücü A.Ş. ve arkadaşı T.E. devrilebileceği korkusu ile paniğe kapılarak biri arka koltuğuna diğer ise aracın üzerine çıkarak beklemeye başladı. Telefonla 1 saat boyunca 16 tane kurtarıcı firması aradığını iddia eden sürücü olumlu yanıt alamayınca sorunu 112 Acil Yardım Hattı’na bildirdi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek devrilmek üzere olan otomobili kurtardı.

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