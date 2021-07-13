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Devrilip sürüklenen tırdan kendi imkanlarıyla çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken devrilen lastik yüklü tır, 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kendi imkanlarıyla tırın içinden çıkan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 13.07.2021, 20:55
Devrilip sürüklenen tırdan kendi imkanlarıyla çıktı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken devrilen lastik yüklü tır, 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kendi imkanlarıyla tırın içinden çıkan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova limanına seyir halinde olan Yusuf S. idaresindeki 16 NAK 39 plakalı lastik yüklü tır, Gölcük ilçesinde bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrildikten sonra 50 metre sürüklenen tır, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırda yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı. Devrilen tırın içinden kendi imkanlarıyla çıkan Yusuf S’nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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