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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 10.06.2021, 09:23
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beyobası Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Ekin hasadına giden ve römorkunda buğday yüklü bulunan Murat Sümbül (43) yönetimindeki 07 ARK 559 plakalı traktör yamaç arazide devrildi. Koruma demirleri bulunmayan traktörün altında kalan sürücü Murat Sümbül, çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarıldı. Olay yerin çağrılan 112 acil servis ekiplerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sümbül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede hayatını kaybeden Sümbül’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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